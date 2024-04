„Love Island. Wyspa miłości 9” odcinek 28. Przetasowania w parach! Jarek... nie mył się dla Zuzy!

Za nami 28. odcinek programu „Love Island. Wyspa miłości 9”. Przetasowania w parach! Jarek... nie mył się dla Zuzy! Sprawdźcie, co jeszcze wydarzyło się w 28. odcinku „Love Island. Wyspa miłości 9”!

„Nic się nie wydarzyło?”

Nagroda jest po to, żeby ją skonsumować. Wręczona przez dziewczyny Kryjówka tej nocy należała do Mateusza i Angeliki. Po wyjściu mieli o czym opowiadać. Przytulanki czy macanki? Wcześniej ustalali, jakie zeznania mają złożyć przed wszystkimi. - Wiem, o co wam chodzi... Nie jestem wylewny - komentował. - Granice zatarte. Było bardzo przyjemnie - ujawniła.

Nie da się zapomnieć

Zbliżał się czas konfrontacji, ale nic lepiej nie wpływa na opinie niż dowody rzeczowe. Casowiczki jeszcze raz analizowały zachowania swoich samców. Oni natomiast, niczego nie świadomi, a nawet przekonani, że trwa Casa Amor, a nie Casa Nova, robili swoje. Kiedyś jednak musi zakończyć się ta nierówna gra na uczuciach.

Wielka odpowiedzialność

Nawet gdy jest się czegoś bardzo pewnym, nie zaszkodzi spojrzeć na to jeszcze raz. Od decyzji przecież bardzo wiele zależy. A jak wiadomo, najlepszy do przemyśleń jest rześki wiatr na plaży i morska bryza. Panowie zabrali potencjalne kandydatki na plenerowe randki i spędzili z nimi miło czas, skupiając się na rozmowach i bliskości.

Wieczór pełen wrażeń

To już ten moment! „Dziewczyny, zapraszamy do Kręgu Ognia, teraz! #czasrozliczen #czytomilosc”. No i zapłonął ogień, a przed pięcioma dziewczynami, które stęsknione wróciły do willi, pojawiła się Królowa Wyspy, Karolina Gilon. - Witam was z powrotem w waszym domu. Widzę miny nietęgie. Jesteście gotowe zrobić porządki? - zapowiedziała emocjonujące chwile prowadząca.

„W głębi duszy”

Jako pierwszy wyszedł Jarek. Chłopak przez ostatnie dni próbował odnaleźć się wśród nowych dziewczyn, był otwarty na zabawę, ale nie zapominał o swojej połówce. Z Dominiką wypił nawet toast za... Zuzę. Jego partnerka co prawda zaczęła powątpiewać w ich relację, obserwując materiały wideo z pikantnych gier, lecz powitała go z uśmiechem, choć także z mieszanymi uczuciami. Padł na kolana, pocałował ją w czoło i musiał się tłumaczyć.

Bez zaskoczenia

Mateusz już po pierwszej wymianie spojrzeń z Angeliką był pewien, że to będzie jego nowa dziewczyna. Niemal cały czas poświęcił właśnie jej, dużo rozmawiając, przytulając i całując. Nikt nie miał wątpliwości, że poprzednie zobowiązania wobec Wiki będą czegoś warte, co właśnie się potwierdziło. Ona także nie miała mu za złe.

„Odebrało mi mowę”

Pojawienie się Sylwii blisko Rafała mogło się różnie skończyć. Znali się wcześniej przed programem i bardzo doceniał ją, jako mądrą i zrównoważoną kobietę. Spodobały mu się również walory Oli, która wybrała go do wspólnego dzielenia łóżka po pokazie seksownej bielizny. Góral pozostał jednak wierny swojej gaździnie Asi. - Moje uczucie wyżej wzlata. Trzeba posłuchać rozumu - oświadczył.

Pod presją

W kuszących niebieskich oczach Matiego przeglądało się kilka dziewczyn, co z rosnącą złością obserwowała Nicole. Nie mogła także znieść, gdy w trakcie seansu zobaczyła, że całuje się z Olą. Była gotowa na wszystko, liczyła się, że to koniec, ale on nie zawiódł. Z radości aż wskoczył na kolana partnerki, żeby ją wyściskać i dać soczystego buziaka. - Te dni udowodniły, że czekam tylko na jedną osobę - podsumował.

„On program pomylił”

Łzy Patrycji i pocieszenia koleżanek mocno rozemocjonowały całą wyprawę do Casa Nova. Nie po to blondynka wróciła do programu, żeby druga szansa okazała się fiaskiem. Niestety, na jej oczach rozgrywały się dantejskie sceny, których antybohaterem był Dan. Dla 30-latka natomiast poznanie 21-letniej Amandy było czymś, czego dokładnie potrzebował. Z młodzieńczą energią wprowadził ją do reality show.

Oszałamiający zwrot akcji

A co z trzema singielkami, które pozostały bez pary? Już zmierzały do wyjścia, pogodzone ze swoimi losem, gdy nagle dostały wiadomość: „Dziewczyny! „Spodziewaj się niespodziewanego”. Wbijcie do Kryjówki i sprawdźcie, czy czekająca tam niespodzianka będzie dla was szczęśliwa. #dogrywkacasanova #niespodziankawkryjwoce”.

Komentarze na gorąco

Warto sobie coś wyjaśnić, jeśli nas boli. Wiki, która nie miała żalu do Mateusza i spodziewała się takiego zachowania chłopaka, postanowiła w kilku mocnych słowach zwrócić uwagę Danowi. - Weź mnie nie dotykaj. Żałosny jesteś! - reagowała, gdy ją zaczepiał. Jego zachowanie wobec Patrycji oceniła bardzo negatywnie. Inni zdali test?

Dwa razy więcej

Nowy Robert czekał w Kryjówce, żeby przy słodkim poczęstunku poznać „trzy pokusy”, wznieść z nimi toast za miłe spotkanie i... wybrać jedną z nich na swoją partnerkę. - Jestem wciąż w szoku, że jeszcze tu jestem - cieszyła się Sylwia. - Szukam dojrzałego mężczyzny, który wie, czego chce od życia i jest spontaniczny - podkreśliła Dominika. - Inspiruję się historią moich rodziców. Wierzę w prawdziwą miłość - reklamowała się Ola.

Z zaskoczenia!

Odliczamy czas... „Robert, więcej szczęścia nie ma chyba nikt, bo u ciebie to trzysta procent normy. Wybierz teraz, z którą z koleżanek wejdziesz do willi, jako para. #szybkistrzal #posluchajswojejintuicji”. - O, wow! - zareagował i po chwili namysłu, był już pewien. - Chciałbym ciebie Ola bardziej poznać - wskazał. Pasują do siebie?

