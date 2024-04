„Love Island. Wyspa miłości 9” odcinek 27. Szokujące wyznanie Dana! Jakim cudem zaliczył aż kilkadziesiąt kobiet?!

Co wydarzyło się w 27. odcinku „Love Island. Wyspa miłości 9”?

ZOBACZ ZDJĘCIA Z NAJNOWSZEGO ODCINKA „LOVE ISLAND”

Wyspa miłości płonie rozpalonym żarem wśród Islanderów, a tymczasem w drugiej willi zakończył się smutny seans, w którym bohaterami byli partnerzy Islanderek i ich niechlubne zachowania. Dziewczyny nie ukrywały złości. Były rozczarowane i zawiedzione tym, co niestety oglądały. Dla Patrycji stało się oczywiste, że Dan oszukał ją, więc nie ma szansy na jakiekolwiek próby powrotu do tej pary. Zuza była rozwścieczona i nie daje szansy na żadne wytłumaczenia. Przynajmniej tak oznajmiła koleżankom.

A tymczasem w willi panie zorganizowały iście luksusowy pokaz w sexy bieliźnie. Zasiedli wszyscy w pierwszym rzędzie i z niecierpliwością oczekiwali na wyjście seksownych modelek. Dla chłopaków to była niezła gratka, za każdym razem, gdy wychodziła kolejna Islanderka wznosili głośne okrzyki i wraz z gromkimi brawami komplementowali wszystkie modelki. Na koniec padł werdykt. Jednomyślnie Islanderzy wyłonili zwyciężczynię modowego pokazu uznając Olę za najbardziej okazałą w swoim występie. Ola w nagrodę mogła sobie wybrać z kim chce spędzić noc. Był to Rafał. Już wcześniej nie ukrywała, że Rafał jej się bardzo podoba i gdyby nie Asia, to chętnie by z nim budowała coś więcej.