„Love Island. Wyspa miłości 9”. Tak kiedyś wyglądał Dan! Poznajecie tego chudzielca bez tatuaży?

Kim jest Dan z „Love Island. Wyspa miłości 9”?

Tak kiedyś wyglądał Dan z „Love Island”. Poznacie go bez tatuaży?

Choć osoba Dana mocno elektryzuje telewidzów, to jednocześnie wzbudza ich ogromne zainteresowanie. Od czasu, gdy jego tożsamość na wyspie miłości została ujawniona, to masa telewidzów zaczęła obserwować social media przystojnego 30-latka. Tylko na jego Instagramie śledzi go już kilkanaście tysięcy osób, a liczba ta stale rośnie. To właśnie tam możemy zobaczyć, jak wyglądało życie Daniela przed programem, a także jak kiedyś wyglądał on sam.