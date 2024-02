Oto najpiękniejsze uczestniczki „Love Island. Wyspa miłości”! Trudno uwierzyć, że musiały szukać miłości w telewizji!

Tak wyglądają najpiękniejsze uczestniczki w historii „Love Island. Wyspa miłości”

„Love Island. Wyspa miłości” to dla uczestników nie tylko szansa na znalezienie miłości i zaistnienie w mediach, ale także na pokaźną nagrodę finansową w wysokości 100 tysięcy złotych. Wypłata wygranej jest jednak uzależniona od decyzji, jaką podejmie każda z osób tworząca finałową parę. Jeśli obie osoby wybierają kopertę z napisem „miłość” – wtedy główna nagroda jest dzielona po równo między uczestników; jeśli jedna osoba wybierze „miłość”, druga „100 000 zł” – cała kwota trafia tylko do osoby, która zdecydowała się na pieniądze; jeśli obie osoby wybiorą „100 000 zł” – pula przepada i wszyscy odchodzą bez pieniędzy.

Nie jest tajemnicą, że „Love Island. Wyspa miłości” to program do osób, które powszechnie można uważać za niezwykle atrakcyjne. Przystojni mężczyźni z imponującą muskulaturą oraz przepiękne kobiety z ciałami wprost stworzonymi do noszenia bikini to typowy obrazek dla każdej edycji wyspy miłości.