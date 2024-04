„Love Island. Wyspa miłości 9”. Adrian i Wiktoria są parą?!? Łaskawie postanowił „dać jej szansę”!

Burzliwa historia Adriana i Wiktorii w „Love Island”

Z jednej strony oburzenie i krytyka, z drugiej zrozumienie i słowa wsparcia - trzeba szczerze przyznać, że Adrian Jeziorski do momentu swojego odpadnięcia z „Love Island. Wyspa miłości 9” był zdecydowanie jednym z najbarwniejszych bohaterów show. Część widzów go nienawidziła, część kochała, a produkcja pod koniec jego pobytu dwoiła się i troiła, żeby przekonać widzów o jego szczerości. Patrząc na komentarze osób, które błyskawicznie zapomniały o występkach młodego prawnika, w jakimś stopniu ta sztuka się udała.

Adrian w „Love Island” mocno szukał miłości. W pewnym momencie sparował się z Wiktorią Antolak, z którą nawet trafił do kryjówki, gdzie doszło do intymnego zbliżenia. Tyle tylko, że wówczas zdaniem Wiki... nie pykło. Część widzów być może już nie pamięta tego momentu, ale to właśnie wtedy zaczęły się psuć między nimi stosunki. Gdy Wiktoria odpadła z programu, a Adrian zarzekał się, że niedługo sam opuści program, aby być z ukochaną... błyskawicznie zapomniał o danym Wiktorii słowie. Szybko znalazł sobie nowe obiekty zainteresowania; najpierw Emi, której mocno się podobał, ale po ciągłym nagabywaniu Dana, dał sobie z nią spokój. Następnie była Oliwia, a później Nicole, aby finalnie walczyć o Wiktorię, którą przywrócono do programu. Wtedy piękna blondynka dała mu kosza, a Adrian wrócił do Polski w towarzystwie Oliwii.