„Algorytm miłości”. Powstała serialowa parodia „Love Island” i „Hotelu Paradise”! Kiedy premiera?

O czym jest „Algorytm miłości”?

Miłość, drama, zdrada i pieniądze – to napędza uczestników „Algorytmu miłości”, tak jak każdego innego programu reality. Ile zrobią dla fejmu? Nowa produkcja twórców takich hitów jak „Emigracja xD” i „The Office PL” to kontrowersyjny humor, prowokacja i rasowy odmóżdżacz, który oglądasz i się tego nie wstydzisz. Pierwsze wideo z Willi Amora jest już dostępne! Premiera serialu już wkrótce tylko w CANAL+ online i na CANAL+ Premium.

Kilkunastu uczestników podejmuje się udziału w programie ALGORYTM MIŁOŚCI. Show miało być kręcone w słonecznej Hiszpanii, jednak ze względu na skandal z poprzedniego sezonu i ograniczenia budżetowe zamiast zagranicznych plaż czeka na nich willa pod Warszawą.

Śmierć, ślub, abstynencja seksualna i wzmożona aktywność, nagłe zwroty akcji – to i jeszcze więcej już wkrótce w niepowtarzalnym ALGORYTMIE MIŁOŚCI! No i do willowego basenu też raczej lepiej już nie wchodzić.