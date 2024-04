Gwiazda „Stulecia Winnych” w odważnej stylizacji! Piękne Weronika Humaj i Katarzyna Gałązka skradły widowisko na premierze „Prostej sprawy”!

Premiera seriali „Algorytm miłości” i „Prosta sprawa”

O czym jest „Algorytm miłości”?

Jedna willa, dwanaście basenów, sto limuzyn, pięćset dronów, osiem tysięcy kamer – oczywiście zmyślamy te liczby, tak jak robi to prowadzący (w tej roli Michał Czernecki), który występuje w programie, ponieważ nie czyta kontraktów. Miłość, drama, zdrada i pieniądze – to napędza uczestników ALGORYTMU MIŁOŚCI, tak jak każdego innego programu reality. Ile zrobią dla fejmu? Nowa produkcja twórców takich hitów jak EMIGRACJA XD i THE OFFICE PL to kontrowersyjny humor, prowokacja i rasowy odmóżdżacz, który oglądasz i się tego nie wstydzisz.