Ewelina Ruckgaber kusi obfitym biustem prosto ze ścianki! Oj, gwiazda „Gliniarzy” ma się czym pochwalić!

Ewelina Ruckgaber kusi obfitym biustem prosto ze ścianki!

Nie jest tajemnicą, że polskie gwiazdy uwielbiają imprezy medialne, a już szczególnie te organizowane przez firmy kosmetyczne. Nie inaczej było w czwartkowy wieczór, kiedy to tłumy celebrytek ochoczo zjawiły się na evencie popularnej marki kosmetycznej. Wśród obecnych na imprezie gwiazd pojawiły się takie nazwiska jak:

Tego dnia szczególnie mocno była widoczna ta ostatnia. Znana z serialu „Gliniarze” Ewelina Ruckgaber w przeciwieństwie do większości obecnych na imprezie gwiazd nie postawiła na wyszukaną kreację. Mimo to i tak udało jej się skutecznie zwrócić na siebie uwagę. Wszystko za sprawą króciutkiego topu, który tego wieczoru miała na sobie aktorka. Idealnie podkreślał on biust gwiazdy „Gliniarzy”, który ta chętnie eksponowała przed obiektywami aparatów na ściance. Oj, aktorka ma się czym pochwalić!