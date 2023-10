Barbara Kurdej-Szatan weszła cała na biało na premierę! Aż mąż wziął ją w objęcia!

Gwiazdy na premierze

O czym jest „Superprodukcja, czyli kręcimy Krzyżaków”?

Widzowie spektaklu „Superprodukcja czyli kręcimy Krzyżaków” zobaczą to co dzieje się gdy kamery są wyłączone. I dowiedzą się do czego zdolny jest reżyser, który nie ma żadnych zdolności, jak bardzo aktor da się zaorać żeby dostać rolę, w jaki sposób ustawić kamery by na bogato pokazać biedne dekoracje i wreszcie czy na źle nakręconym filmie można dobrze zarobić.