Barbara Kurdej-Szatan i Rafał Szatan są małżeństwem od niemal 13 lat. Wciąż nie szczędzą sobie czułości!

Barbara Kurdej-Szatan i Rafał Szatan to para, której przedstawiać wam nie musimy. Piękna blondynka jest jedną z najpopularniejszych i najbardziej lubianych polskich aktorek, a jej mąż to prawdziwy przystojniak, do którego wzdychają fanki. Zarówno Basia, jak i Rafał realizują się aktorsko, a to oznacza, że często się mijają. Jednak w tym wszystkim wciąż udaje im się znaleźć miłość i pielęgnować swój związek, bowiem są małżeństwem od niemal 13 lat! Zobaczcie, jak wyglądała ich randka!