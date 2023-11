Barbara Kurdej-Szatan zagrała Kalinę Jędrusik! Prezentuje się zachwycająco!

W rozmowie z AKPĄ, Barbara Kurdej-Szatan tak mówi o swojej nowej roli:

Cieszę się z roli Kaliny Jędrusik, choć na początku zdziwiła mnie ta propozycja. Nigdy się z Kaliną nie identyfikowałam, być może dlatego, że nie znałam dobrze jej historii. Kiedy przyjrzałam się jej z bliska, zobaczyłam artystkę nie do końca spełnioną. Gwiazdę, która została zaszufladkowana jako wamp i seksbomba, co jej bardzo doskwierało, ponieważ marzyła o rolach dramatycznych. Pomyślałam wtedy, że nawet w czasach, gdy nie istniał Internet, artystki też szufladkowano i traktowało jak produkt. Jako aktorka poczułam z Kaliną nić porozumienia. Zaszufladkowanie, hejt, wyrzucenie z telewizji za własne zdanie i niepokorność? To wszystko jest mi znane.