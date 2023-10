Bartek Wrona był bożyszczem kobiet, a plakaty z nim miała każda nastolatka! Jak dziś wygląda i czym się zajmuje lider słynnego boysbandu?

Bartek Wrona "błogosławiony między niewiastami"

Pierwszy polski boysband - Just 5 - pojawił się na rynku muzycznym w 1997 roku. Stworzył go kompozytor i producent Sławomir Sokołowski. On także jest autorem wielkiego przeboju „Kolorowe sny”. Debiutancki album grupy uzyskał status podwójnej platynowej płyty.

Sławomir Sokołowski przyszedł do wytwórni BMG Poland z kasetą, kompaktem, zdjęciami i profesjonalnym demo teledysku. Jej szef, Marek Kościkiewicz, kręcił nosem na muzykę, która nie była w guście nikogo obecnego przy tej rozmowie. Rozumiał jednak, że - być może - to jest właśnie to, czego oczekiwali wtedy nastolatkowie i zanim Sokołowski wsiadł do samochodu oznajmiwszy, że jedzie do konkurencyjnego Pomatonu, sprawa kontraktu została sfinalizowana. Od czerwca do grudnia 1997 roku Just 5 zagrał 360 koncertów. Na każdym wiwatowała kilkudziesięciotysięczna widownia. Dziewczyny histeryzowały, a boysband śpiewał i tańczył na wzór choreografii zespołu „Gawęda”. Podczas koncertu w Poznaniu przed Just 5 jako support śpiewała grupa NSYNC z Justinem Timberlakiem.