„Barwy szczęścia” odcinek 2857. Sadowski naraża się Bondzie! Tymczasem Bruno spędza kolejną noc z Karoliną [STRESZCZENIE ODCINKA]

„Barwy szczęścia” odcinek 2857. we wtorek, 10 października 2023 roku, o godzinie 20:10 na TVP 2

Co się wydarzy w 2857. odcinku serialu „Barwy szczęścia”?

Po akcji z mafią Łukasz i Ksawery są w domu, cali i bezpieczni. Kasia jest na męża zła za to, że naraził ich syna na śmiertelne niebezpieczeństwo. Marcin też daje Sadowskiemu do zrozumienia, że od łapania przestępców są policjanci, a nie dziennikarze. Po złożeniu zeznań Łukasz spotyka Bondę, który zaczyna mu grozić. Z kolei po powrocie do redakcji dziennikarz dostaje od kolegów owację na stojąco. Modrzycki jako jedyny uważa, że za zgrywanie bohatera Sadowski w końcu się doigra. Aldona odkrywa, że Aleks idzie na pierwszą randkę. Po niej Ewa kompletnie zaskakuje chłopaka oznajmiając, że wcale ze sobą nie są.