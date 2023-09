Beata Kozidrak - królowa jest tylko jedna! Zobaczcie jak zmieniała się właścicielka najlepszego głosu w Polsce!

Królowa jest tylko jedna!

Beata Kozidrak urodziła się 4 maja 1960 w Lublinie. Śpiewać zaczęła bardzo wcześnie, bo już w latach 70. Mając dopiero 18 lat założyła wraz z Andrzejem Pietrasem i Jarosławem Kozidrakiem zespół Bajm, którego wokalistką jest aż do dziś. Nazwa Bajm, to akronim od pierwszych liter imion założycieli zespołu. Od samego początku Bajm odnosił sukcesy. Najpierw na mniejszych scenach, by w końcu wypłynąć na szerokie wody podczas 16. Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. Z piosenką „Piechotą do lata” zdobyli drugie miejsce w konkursie Debiutów, a niedługo później utwór śpiewała cała Polska!

Jak możemy przeczytać na oficjalnej stronie Beaty Kozidrak: