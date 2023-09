To do Sistars należały rozgłośnie radiowe 20 lat temu. Czym dziś zajmują się członkowie legendarnego zespołu?

Sistars, czyli siła sióstr

Zespół Sistars powstał w 2001 roku, a w skład wchodzili: Natalia Przybysz, Paulina Przybysz, Bartek Królik, Marek Piotrowski i Marcin Ułanowski. Bardzo szybko ich przeboje zdominowały rozgłośnie radiowe i kanały muzyczne. Nowatorskie spojrzenie na muzykę rozrywkową, świetny warsztat i oryginalne pomysły sprawiły, że zespół Sistars na zawsze zapisał się w historii polskiej muzyki.

Pop, R&B, blue eyed soul, hip-hop, funky, czy rock to mieszanka gatunków, która stworzyła ten niesamowity miks jakim był zespół Sistars. Do tego dochodziły mądre teksty, często niosące głębsze przesłanie. Wszyscy członkowie grupy byli wyszkoleni muzycznie. To właśnie dobry warsztat wyróżniał zespół na tle innych w latach 2000.

Pierwszy album - „Siła sióstr” ujrzał światło dzienne w 2003 roku. Wydany przez wytwórnię Wielkie Joł, należącą do rapera Jacka „Tedego” Granieckiego wypromował jedne z największych hitów grupy - „Spadaj” i „Synu”. W 2004 roku, na minialbumie wydana została piosenka „Sutra”. Ten utwór był przełomowy nie tylko dla grupy ale i fanów. Wyróżniona Fryderykiem w kategorii Produkcja muzyczna roku, kompozycja dotarła na szczyty list przebojów, gruntując Sistars pozycję na polskim rynku muzycznym.