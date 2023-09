Beata Ścibakówna i Jan Englert świętują 28. rocznicę ślubu. Tak wyglądała, gdy stracił dla niej głowę! Ich miłość wywołała skandal!

Jan Englert i Beata Ścibakówna to jedna z tych par, która ma niezwykle długi staż - właśnie celebrują 28. rocznicę ślubu! Strzała Amora trafiła ich przeszło 30 lat temu, gdy ona była studentką a on - profesorem w Akademii Teatralnej w Warszawie. Relacja przystojnego wykładowcy Akademii Teatralnej z młodszą młodszą o 25 lat studentką wywołała wówczas skandal między innymi dlatego, że on... był żonaty!