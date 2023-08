Barbara Sołtysik była pierwszą żoną Jana Englerta, którego poznała na studiach. Spędzili razem ponad 30 lat! Dlaczego się rozstali?

W 2023 roku roku Jan Englert udzielił wywiadu Marcinowi Prokopowi z „Dzień Dobry TVN”. Aktor wrócił do tematu rozstania z pierwszą żoną:

I tak się stało. To i tak nie przeszkodziło wszystkim mediom pisać, że zostawił żonę z trojgiem dzieci. One już miały wtedy po 20 lat. Dobrze, spokojnie i w miarę optymistycznie można mówić o tym momencie swojego życia, gdzie pan znajdzie równowagę między braniem i dawaniem. Komfort życia daje równowaga, balans, między jednym i drugim. Jak się znajdzie tę równowagę i uda się ją utrzymać to i małżeństwa są szczęśliwe. Myślę, że gdybyśmy znaleźli równowagę w naszym życiu społecznym, też byśmy byli szczęśliwsi. Jeśli ktoś troszkę myśli, wie, że to jest zamek z piasku. Jeden podmuch wiatru i tego nie ma. Bardzo rzadko jest uczciwa gra - wyznał.