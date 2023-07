„Big Brother”. Jola Rutowicz już tak nie wygląda! Zmieniła się całkowicie!

Kim jest Jola Rutowicz?

Jolanta Rutowicz - to imię i nazwisko było na ustach wszystkich w 2007 roku, gdy na antenie TV4 ruszył program „Big Brother 4.1”. Charakterystyczne długie czarne włosy, tipsy, maskotki jednorożców, lateksowe skąpe ubrania oraz niezbyt mądre powiedzonka i roszczeniowa postawa - to była Jola Rutowicz w całej krasie. Dziewczyna zaliczyła wejście z buta do polskiego show-biznesu. O Rutowicz można powiedzieć wszystko, ale na pewno nie to, że była nijaka.