Bożena Worono zachwycała w „Szansie na sukces”, a teraz może zostać najpiękniejszą Polką! Przyszła Miss Polonia 2024?

Z marką Sorvella Perfume jesteśmy związani od trzech lat, ale ten rok jest szczególny, bo jubileuszowy. Zrealizowaliśmy wspólnie limitowaną edycję perfum Miss Polonia właśnie z okazji 95-ciu lat konkursu. Myślę, że to są takie zapachy dla każdej kobiety, która chce się czuć wyjątkowo, prestiżowo. Te zapachy łączą w sobie to wszystko, co ma marka Miss Polonia i Sorvella Perfume, czyli luksus, prestiż, klasę. Kobieta zmienną jest i nasze zapachy też są bardzo różne, od ciężkich, skórzanych, po słodkie, cukierkowe, też kwieciste, bardziej orzeźwiające. Mam nadzieję, że perfumy spodobają się fanom konkursu. Miss Polonia jest bardzo znaną marką w Polsce, ale też na świecie. Zachęcam, aby nabyć swój ulubiony zapach, bo ten projekt to nie tylko perfumy, ale też wsparcie dla tych osób, które najbardziej go potrzebują. Część dochodu ze sprzedaży perfum zasili konto Fundacji Miss Polonia, która będzie miała inaugurację podczas finału, już 28 czerwca. Jestem dumny, że rodzina Miss Polonia, którą tworzymy już prawie wiek, stale się powiększa i cały czas jesteśmy wspólnie przy takich ważnych okazjach - mówi Igor Włodarczyk, PR Manager Konkursu Miss Polonia.