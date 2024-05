Natalia Gryglewska na odważnym zdjęciu! Jej piersi zakrył tylko siateczkowy top!

Kim jest Natalia Gryglewska?

Natalia Gryglewska ma 26 lat. Z zawodu jest dietetykiem klinicznym i na co dzień pracuje w centrum dietetycznym. Z zamiłowania do modelingu często pozuje przed obiektywem jako modelka. Jej największą pasją są podróże, do tej pory zwiedziła prawie 30 krajów! Swoimi wspomnieniami z dalekich wojaży chętnie dzieli się na swoim profilu na Instagramie, który obserwuje prawie 170 tysięcy osób.

Natalię Gryglewską śmiało można nazwać jedną z najpiękniejszych Polek! Nie ma w tym ani grama przesady, bowiem tytuł Miss Polonia 2020/21 mówi sam za siebie!