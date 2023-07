Bruno Mars, Elton John i Rolling Stones na jednej scenie? Tylko na Undercover Festival w Polsacie! Sprawdź co wiemy o muzycznym widowisku!

Koncert największych przebojów światowych gwiazd w Polsacie

Doskonała muzyka na żywo, świetnie przygotowane show i niepowtarzalny line up, czyli Undercover Festival , już 25 sierpnia o godz. 20:00 na żywo w Polsacie ! To pierwszy telewizyjny koncert w Polsce, prezentujący światowy fenomen zespołów – tribute bandów, które odwzorowują wizerunki i twórczość największych, muzycznych gwiazd z całego świata. Usłyszmy przeboje takich artystów, jak Bruno Mars, Ed Sheeran, Amy Winehouse, AC/DC, Elton John, Cher, Coldplay czy Harry Styles . Wydarzenie poprowadzą Maciej Rock i Maciej Dowbor.

Na antenie Polsatu zostanie wyemitowany pierwszy z dwóch koncertów, które odbędą się w ramach Undercover Festival w Warszawie. W piątek 25 sierpnia zobaczymy takich artystów jak: Coldplace, Tania Alboni as Amy Winehouse, Harry Styled, AC/DC UK, Young Elton, Jeff Dingle as Bruno Mars, Ed Sheeran Tribute Show, Tania Alboni as Cher, U2 UK.

W Polsce to zjawisko nie jest jeszcze popularne, jednak na świecie spotyka się z ogromnym zainteresowaniem i to od wielu lat. Początki nurtu tribute miały miejsce w latach 50-tych, kiedy to pierwsi naśladowcy Elvisa Presleya stanęli na amerykańskich scenach. Dekadę po nich pojawili się liczni naśladowcy The Beatles i od tamtej pory tribute bandy rosną w siłę. Kolebką tego zjawiska są Stany Zjednoczone, a w Europie najwięcej takich wydarzeń – obecnie ponad 50 – jest w Wielkiej Brytanii. Z czasem pojedyncze koncerty zaczęły przeradzać się w festiwale i takie wydarzenia licznie odbywają się także w Niemczech, Francji, Hiszpanii czy Skandynawii.