Caroline Derpienski namawia uczestnika programu „Razem odNowa” do odejścia od niewiernej żony!

Caroline Derpienski wydała oświadczenie i postanowiła odbić piłeczkę. Czytamy m.in.:

Napisałam do tego chłopaczka ze wsi, wyciągnęłam rękę. Współpracuję z Playerem, więc, chcąc nie chcąc, wyświetliła mi się na TikToku okropna wypowiedź jego partnerki, Moniki. O tym, jak ten chłopak był przez nią zdradzany, że ona opowiada, że on wzwodu nie ma. Zrobiło mi się szkoda chłopaka, jak kobieta go zdradziła, zmanipulowała i wróciła do niego. Czegoś takiego nawet w amerykańskiej telewizji nigdy nie widziałam. Szok i poniżenie przed całą Polską. Miałam dobre intencje, ale chłopak nadal jest zaślepiony tą manipulantką. Przynajmniej będzie chłop mógł chodzić po wsi i pokazywać wiadomość ode mnie z dumą, że ma DM z gwiazdą, a ta kobieta dusi się z zazdrości teraz. Królowa dolarsowa czasami jest i karmą. Nawet nie chcę wiedzieć, co czują teraz jego dzieci. Jest mi po prostu wstyd, że kobiety mogą tak się zachowywać publicznie i promować nielojalność. Nie mogłam nie zareagować. Wysyłam dużo wsparcia i ciepła. Wyraz "hot" z mojej strony dotyczy tego, że jest bardzo humble, czyli pokorny, z dobrą energią i przede wszystkim hot w stosunku do swoich dzieci. Każdy facet, który dba o swoje dzieci, jest hot. (Ewa - przyp. red.) po co mnie pierwsza atakujesz w tym momencie? Wiesz o tym, że zrobiłaś źle, promując zdrady, patologiczne zachowania, świadomie. Próbujesz się wybielić, aby dalej otrzymywać pieniądze za działania w tym programie. Wygląda to tak, jakbyś jednak nie była taka „girls girl”, a popierała zdrady i krzywdzenie, zwłaszcza niewinnych dzieci, które muszą oglądać, jak ich mamusia (Monika) w telewizji opowiada, że ich tatuś nie zadowala ich mamusi w łóżku i że nie ma wzwodu. Jak śmiesz! Pieniądze są ważniejsze niż moralność, Ewo? Straciłam do Ciebie szacunek.