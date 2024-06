„Chłopaki do wzięcia”. Aldona przeszła TOTALNĄ metamorfozę! Trudno uwierzyć w to, jak teraz wygląda!

Totalna metamorfoza Aldony z „Chłopaków do wzięcia”

Aldona to postać, która swego czasu wywróciła do góry nogami cały świat „Chłopaków do wzięcia”. Jej miłosna relacja ze Stefanem do dziś jest uważana za jeden z największych skandali w historii programu. Kobieta pojawiła się w produkcji ponad rok temu i z miejsca zelektryzowała telewidzów. Zaczęło się od ciągnącego się przez długie miesiące konfliktu z siostrą swojego narzeczonego Kariną, a skończyło się na ciąży, którą Aldona udawała przed Stefanem przez prawie rok. Gdy prawda o udawanej ciąży wyszła na jaw, Stefan natychmiast rozstał się z narzeczoną.

Jednak jakiś czas temu para postanowiła dać sobie kolejną szansę. Czy wciąż są razem? Jeden z ostatnich komentarzy Stefana w internecie stawia przy tym ogromny znak zapytania. Z drugiej strony, od pewnego czasu Aldona jak nigdy zaprzyjaźniła się z Kariną, co może sugerować, że jej relacja ze Stefanem trwa w najlepsze.