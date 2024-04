„Chłopaki do wzięcia”. Stefan znów się rozstał się z Aldoną!? Jego zachowanie mówi samo za siebie!

Polsat Play/Facebook „Chłopaki do wzięcia”

Związek Stefana i Aldony już od wielu miesięcy wzbudza masę emocji wśród fanów programu „Chłopaki do wzięcia”. Niedawno okazało się, że po słynnej już aferze z udawaną ciążą, para postanowiła dać sobie jeszcze jedną szansę i wróciła do siebie. Czyżby jednak ich związek znów się rozpadł? Słowa Stefana mówią same za siebie!

Kontrowersyjny związek Stefana i Aldony z „Chłopaków do wzięcia”

Ostatnie miesiące dla fanów programu „Chłopaki do wzięcia” były niezwykle intensywne. Wszystko za sprawą miłosnych perypetii Stefana i jego narzeczonej Aldony. Związek pary od początku budził sporo kontrowersji wśród fanów programu. Niemałe znaczenie miał tutaj już słynny konflikt narzeczonej Stefana z Kariną, przez który zżyte ze sobą rodzeństwo wówczas znacznie się od siebie oddaliło. W sieci nie brakowało również podejrzeń odnośnie tego, że Aldona, która chwaliła się tym, że ona i Stefan zostaną rodzicami, może udawać swoją ciążę. Wszystko przez to, że od momentu, gdy w sieci pojawiły się pierwsze doniesienia o stanie błogosławionym Aldony, minęło już grubo ponad 9 miesięcy. Podejrzeń nabrał również sam Stefan, który swego czasu na swoim TikToku zapowiedział, że zażąda od partnerki twardych dowodów na to, że ta faktycznie jest w ciąży i w przypadku ich braku, każe jej się wyprowadzić z jego domu. Jednocześnie poinformował, że to koniec jego związku z Aldoną, a kilka dni później była już narzeczona Stefana spakowała walizki i się wyprowadziła.

Okazało się jednak, że kilka miesięcy po burzliwym rozstaniu, para postanowiła do siebie wrócić. W Nowy Rok na TikToku Aldony pojawiło się nagranie z sylwestrowej nocy, którą spędziła razem ze Stefanem na Teneryfie! Od tego czasu Stefan i Aldona jeszcze kilkukrotnie pojawiali się wspólnie w mediach społecznościowych, co tylko potwierdziło domysły fanów na temat ich powrotu do siebie.

Rozwiń

Stefan znów się rozstał się z Aldoną?

Wygląda na to, że ostatni czas szczególnie mocno obfituje w rozstania bohaterów „Chłopaków do wzięcia”. Dopiero co okazało się, że słynny Jaruś po 3 latach małżeństwa rozstał się z Gosią. Czyżby teraz dołączył do niego Stefan?

Trudno nie odnieść takiego wrażenia patrząc na wymowny komentarz Stefana na jednej z facebookowych grup zrzeszających fanów programu. Pod jednym z wątków dotyczących rozstania Jarusia i Gosi, jedna z internautek porównała ich sytuację do tego, jak to wyglądało w przypadku dobrze znanym fanom „Chłopaków do wzięcia” Tancerza i Zuzi oraz... Stefana i Aldony. Może to kolejna para, która "cudownie" wróci do siebie za jakiś czas: taka taktyka jak u Aldony i Stefana, Zuzi i Roberta... - skomentowała internautka. Wypraszam sobie. [...] Nie jestem z tą panią - odpisał jej Stefan. Facebook Wygląda więc na to, że Stefan znów jest „do wzięcia”.

Jesteśmy na Google News. Dołącz do nas i śledź TeleMagazyn.pl codziennie. Obserwuj TeleMagazyn.pl

Sprawdź program tv na stronie Telemagazyn.pl

FACEBOOK Dołącz do nas na Facebooku! Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy! Polub nas na Facebooku! X Dołącz do nas na X! Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach. Obserwuj nas na X! KONTAKT Kontakt z redakcją Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo? Napisz do nas!

Polecane oferty