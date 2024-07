„Chłopaki do wzięcia”. Jaruś wrócił do żony?!? Odmieniona Gosia zachwyca urodą! Redakcja Telemagazyn

Prawdziwa sensacja w życiu bohaterów „Chłopaków do wzięcia”. Wygląda na to, że... nie będzie rozwodu Jarusia i Gosi! W sieci pojawiło się zdjęcie, które jasno pokazuje, iż Jarosław Mergner postanowił wrócić do żony! Do tego... Małgorzata już nie wygląda jak dawniej! Jej nowy wizerunek zaskakuje. Zobaczcie sami.