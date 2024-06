„Chłopaki do wzięcia”. Kampio po latach poszukiwań w końcu znalazł miłość! Trafiła mu się niezła ślicznotka!

Kampio „Chłopaków do wzięcia” pochwalił się piękną ukochaną!

Ci, którzy znają program „Chłopaki do wzięcia”, z pewnością wiedzą, kim jest Kamil, który lepiej znany jest pod pseudonimem „Kampio”. Przed laty był on jednym z najpopularniejszych uczestników programu, gdzie razem ze swoją siostrą Sylwią wspierali się w poszukiwaniu miłości. W pamięci telewidzów zapadł m.in. za sprawą walki z łysiną, którą ostatecznie udało mu się pokonać fundując sobie przeszczep włosów. Niestety ku rozpaczy wielu widzów, kilka lat temu Kampio bezpowrotnie zniknął z „Chłopaków do wzięcia”.

Co dziś słychać u Kamila? Okazuje się, że w jego życiu zmieniło się naprawdę sporo. Nie dość, że wizualnie nie przypomina dziś dawnego siebie, to jeszcze udało mu się znaleźć miłość i zostać ojcem! Od pewnego czasu Kamil jest niezwykle aktywny na TikToku, gdzie co jakiś czas udostępnia materiały ze swoją ukochaną i dziećmi. Jego partnerka może się pochwalić naprawdę nietuzinkową urodą!