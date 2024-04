„Chłopaki do wzięcia”. Stefan już tak nie wygląda. Widzowie mogą go teraz nie poznać!

Stefan Koch, czyli jeden z najpopularniejszych uczestników programu „Chłopaki do wzięcia”, w ostatnim czasie zdecydował się na sporą metamorfozę. Z jego obecnym wyglądem niejeden fan programu mógłby go nie rozpoznać! Poznajecie?

Zaskakująca metamorfoza Stefana z „Chłopaków do wzięcia”

Widzom programu „Chłopaków do wzięcia” z pewnością nie trzeba przedstawiać Stefana. Mężczyzna wraz ze swoją siostrą Kariną już od ładnych paru lat występuje w produkcji Polsat Play, gdzie oboje wspierają się w poszukiwaniu miłości. Karina i Stefan dali się poznać widzom jako wyjątkowo ze sobą zżyty duet, co swego czasu wywoływało spore kontrowersje wśród niektórych fanów programu, którzy twierdzili, że ich relacja jest zbyt zażyła jak na brata i siostrę. Mimo to rodzeństwo do dziś cieszy się ogromną sympatią telewidzów, którzy chętnie śledzą ich losy.

Ci, którzy śledzą poczynania Stefana w mediach społecznościowych, w ostatnim czasie z pewnością przeżyli niemałe zaskoczenie. I nie chodzi tu wcale o to, że zszedł się z Aldoną, która przez prawie rok oszukiwała go, że jest z nim w ciąży, a o spore zmiany w jego wyglądzie. Niedawno Stefan zaprezentował się swoim fanom w zupełnie nowym wydaniu, gdzie jego twarz pokrywał już całkiem bujny zarost. Nie da się ukryć, że z takim wyglądem niejeden fan przyzwyczajony do jego gładko ogolonej buzi w programie, mógłby go w pierwszej chwili nie rozpoznać!

Wygląda jednak na to, że Stefanowi nie do końca pasował taki look i po kilku tygodniach postanowił się ogolić, co widać na najnowszych zdjęciach udostępnionych na Facebooku przez jego siostrę Karinę. Dobra decyzja?

