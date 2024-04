„Chłopaki do wzięcia”. Żona Tancerza kiedyś była chuda jak przecinek! Takiej jej jeszcze nie widzieliście!

Zuzia podbiła serca widzów „Chłopaków do wzięcia”

Zuzanna Uziel to postać, którą z pewnością już świetnie zdążyli poznać fani programu „Chłopaki do wzięcia”. Sympatyczna dziewczyna pojawiła się w produkcji Polsat Play kilka lat temu, gdy postanowiła związać się z Robertem, popularnie nazywanym Tancerzem. Początkowo telewidzowie mocno cieszyli się ze szczęścia tej pary, która w niedługim czasie postanowiła się pobrać. Z czasem jednak małżeństwo Zuzi i Tancerza zaczął wzbudzać coraz więcej negatywnych emocji, aż w końcu doszło do rozstania.