„Chłopaki do wzięcia”. Jaruś postawi sobie nowy dom! Wiemy już, jak będzie wyglądał!

Wygląda na to, że Jaruś już na dobre otrząsnął się po rozstaniu z żoną. Po tym, jak wyprowadził się z mieszkania Gosi, znalazł tymczasowe lokum u znajomego swojego przyjaciela. Jednak wiele wskazuje na to, że już całkiem niedługo gwiazdor „Chłopaków do wzięcia” ma szanse zamieszkać w zupełnie nowym domu, który sam sobie postawi! Jak będzie wyglądał?

Jaruś z „Chłopaków do wzięcia” wyprowadził się od żony

Jarosław Mergner, lepiej znany jako Jaruś to obecnie jedna z największych gwiazd programu „Chłopaki do wzięcia”. Cieszący się olbrzymią sympatią ze strony telewidzów mężczyzna przez lata bezskutecznie poszukiwał miłości na oczach całej Polski, aż w końcu niecałe 4 lata temu związał się z poznaną w programie Gosią. Para szybko zapałała do siebie płomiennym uczuciem i już w 2021 roku postanowiła się pobrać i od tamtego momentu żyli razem w mieszkaniu małżonki Jarusia. Od czasu gdy Jarek i Gosia występowali w programie jako małżeństwo, wyglądali na świetnie dobraną parę. Widzowie „Chłopaków do wzięcia” z wypiekami na twarzy śledzili ich małżeńskie perypetie takie jak m.in. obchody pierwszej rocznicy ślubu w ulubionej pizzerii Jarusia, czy remont ich mieszkania. Niestety ku ogromnemu zaskoczeniu wielu fanów pary, w połowie kwietnia br. okazało się, że ich związek oficjalnie przeszedł już do przeszłości.

Dużo pytań zadajecie: co z Jarka żoną? Czy się wyprowadził? Czy jest? Czy nie ma? Powiem krótko i na temat, oficjalnie: Jarek już nie jest ze swoją żoną. Już jest dalej chłopakiem do wzięcia [...] Powiem wam tylko tyle: z Jarka sobie zrobili skarbonkę, tylko się liczyła kasa dla nich, a Jarek miał ciągle za wszystko płacić. Jak się zbuntował, to nawet nie mógł usiąść przy stole wielkanocnym. Oddzielnie musiał jeść - przekazał wówczas przyjaciel Jarka na TikToku.

Jaruś postawi sobie nowy dom! Jak będzie wyglądał?

Po rozstaniu i wyprowadzce z mieszkania Gosi, Jaruś błyskawicznie znalazł sobie nowym lokum. O nowym mieszkaniu Jarusia opowiedział jego przyjaciel Tomek. Zrobił to w tym samym nagraniu, w którym przekazał wieści o rozstaniu Jarka i Gosi. Dzięki pomocy swojego przyjaciela, gwiazdor „Chłopaków do wzięcia” zamienił lokum w podniszczonej kamienicy, w której mieszkał z Gosią na dwupokojowe mieszkanie w przestronnym uroczym domu z dostępem do pokaźnego ogrodu.

Wygląda jednak na to, że nowe lokum to tylko rozwiązanie tymczasowe. W jednym z ostatnich odcinków „Chłopaków do wzięcia” wyszło na jaw, że w naprawdę niedalekiej przyszłości Jarek zamierza postawić sobie nowy dom! Jak można było usłyszeć w 391. odcinku programu, Jaruś dzięki swojej karierze internetowej zamierza zarobić na działkę i wybudować na niej dom w zaledwie dwa lata! Jak będzie wyglądał nowy dom Jarusia? Na razie wiadomo, że ma on być raczej niewielkich rozmiarów.

„Potrzeba nam około roku albo dwóch, żeby Jarek spełnił to marzenie, kupił kawałek ziemi, żeby postawił ten malutki domek” - wyznał influencer Łukasz, lepiej znany jako Pan Drożdżowy, który od niedawna gościnnie razem z Jarkiem występuje w „Chłopakach do wzięcia”. „Dzięki internetowi może uda mi się zarobić na ten domek. Fajnie by było, ten co coś działa, coś robi, osiągnie ten luksus” - przyznał w tym samym odcinku Jaruś. Myślicie, że mu się to uda?

