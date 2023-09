„Chłopaki do wzięcia”. Henio już tak nie wygląda. Co za przemiana! Marysia odwaliła kawał dobrej roboty!

Niezwykła metamorfoza Henia z „Chłopaków do wzięcia”

ZOBACZ ZDJĘCIA

Widzom „Chłopaków do wzięcia” z pewnością nie trzeba przedstawiać Henia, który od wielu lat jest jedną z największych gwiazd programu. Rolnik w wieku emerytalnym przed długi czas poszukiwał wybranki, która zgodziłaby się wprowadzić na jego gospodarstwo i wiodłaby z nim spokojne życie na wsi. Gdy wydawało się, że po latach poszukiwań nikogo nie uda mu się znaleźć, w jego życiu pojawiła się Marysia.

Początkowo związek seniorów wzbudzał sporo kontrowersji wśród telewidzów. Nie brakowało głosów zarzucających Heniowi, że ten wykorzystuje kobietę do pracy na swoim gospodarstwie za każdym razem, gdy ta przyjeżdża do niego w odwiedziny. Mimo to, Marysi odpowiada pracowity styl życia na wsi i jest ona zadowolona ze swojego związku z Heniem. Para jest już nawet po swego rodzaju „zaręczynach”, a w ostatnim sezonie programu Marysia zaczęła na poważnie rozważać przeprowadzkę na stałe do Henia.