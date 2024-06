„Chłopaki do wzięcia”. Tak wygląda córka pani Marysi! Trudno nie dostrzec rodzinnego podobieństwa!

Tak wygląda córka Marysi z „Chłopaków do wzięcia”

Jednym z najpopularniejszych bohaterów ostatnich edycji programu „Chłopaki do wzięcia” jest Henio, rolnik w wieku emerytalnym. Latami poszukiwał on wybranki, która zgodziłaby się wprowadzić na jego gospodarstwo i wieść z nim spokojne życie na wsi. Gdy wydawało się, że nikogo nie uda mu się znaleźć, w jego życiu pojawiła się Marysia, z którą ten do dziś tworzy szczęśliwy związek.

Od momentu, gdy kobieta zaczęła się pojawiać u boku Henia w programie, natychmiast zaskarbiła sobie sympatię telewidzów, zdaniem których ma świetny wpływ na swojego ukochanego. Dzięki niej Henio nie tylko zaczął bardziej dbać o swój wygląd, ale także wyremontował swój podniszczony dom!