„Chłopaki do wzięcia”. To już 4 lata od śmierci pana Stasia. Co było przyczyną odejścia ulubieńca telewidzów?

To już 4 lata od śmierci pana Stasia z „Chłopaków do wzięcia”

W sierpniu 2019 roku, produkcja „Chłopaków do wzięcia” przekazała wyjątkowo smutne wieści o śmierci pana Stanisława, który wśród fanów programu znany był również jako pan Stasio. Znany ze swojego nieszablonowego poczucia humoru mężczyzna, który występował w programie od samego początku, do dziś uchodzi za jednego z ulubionych uczestników show, a jego słynne zaproszenie na kawkie przeszło już do historii „Chłopaków do wzięcia”. Nic więc dziwnego, że gdy przedstawiciele programu poinformowali o śmierci pana Stasia, pod informacją tą pojawiło się ponad tysiąc komentarzy ubolewających nad jego odejściem.