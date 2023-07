„Cisza”. Michał Zadara wyreżyserował spektakl z okazji 79. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. W obsadzie Jacek Poniedziałek

Spektakl z okazji rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego

Powstanie Warszawskie to wciąż dla polskich filmowców niewyczerpany temat. Z roku na rok rośnie liczba produkcji filmowych, które poruszają wątek 63 dni bohaterskich walk powstańców z Niemcami.…

O czym jest spektakl „Cisza”?

„Cisza” składa się z dwóch części. W jednej jest dużo słów, w drugiej ani jednego dźwięku. Pierwsza część spektaklu to refleksja na temat losów niemieckich zbrodniarzy wojennych. Niektórzy zostali osądzeni. Większość wiodła jednak spokojne życie, podczas gdy ich ofiary zostały tego pozbawione. To, że świat nie jest sprawiedliwy, nie jest zaskoczeniem. Pytanie, jakie mechanizmy są potrzebne, by taki się jednak, przynajmniej w części, stał.