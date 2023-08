Powstanie Warszawskie w filmach i serialach. Te produkcje trzeba znać! Krzysztof Połaski

Powstanie Warszawskie to dla polskich filmowców wciąż niewyczerpany temat. Z roku na rok rośnie liczba produkcji filmowych, które poruszają wątek 63 dni bohaterskich walk powstańców z Niemcami. Przygotowaliśmy dla Was zestawienie filmów i seriali, które pokazują, jak wyglądało Powstanie Warszawskie. Sprawdźcie, co warto obejrzeć.