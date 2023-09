Jan Kidawa-Błoński o kulisach powstania „Różyczki 2”. Kiedy narodził się pomysł na film?

Ten pomysł nawet nie chodził, a jeździł za mną cały czas. Gdziekolwiek bym nie pojechał z „Różyczką”, a zjeździliśmy cały świat, od Azji po Amerykę Północną, wszędzie widzowie po obejrzeniu filmu zastanawiali się, z kim Kamila jest w ciąży. Mówiłem, że nie mogę państwu tego nie powiedzieć, bo gdybym chciał to zrobić, to zawarłbym to w filmie. I zaczynały się spekulacje! Może z tym, może z tamtym, etc. W związku z powyższym, mniej więcej po 6 latach myślenia, scenarzysta Maciej Karpiński dojrzał do tego, żeby napisać o tym scenariusz. Pierwsza wersja „Różyczki 2” gotowa była już 6 lat temu, ale wtedy czekaliśmy na moment produkcyjny. W międzyczasie pomysł zaczął dojrzewać, powstawały kolejne wersje scenariusza, coraz doskonalsze i lepsze. Dobrze się stało dla tego tekstu, że on mógł dojrzeć. Ten film dzieje się współcześnie, a to wszystko trzeba było wymyśleć i przewidzieć 6 lat temu. Później wybuchła pandemia, a jak się pandemia skończyła, to zapaliło się zielone światło, stwierdziliśmy, że ten scenariusz wciąż jest aktualny i zrobiliśmy film - wyznał nam Jan Kidawa-Błoński.