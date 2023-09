W jakiej kondycji jest polskie kino? Co będziemy oglądać? Podsumowanie 48. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych

O przeszłości

Złote Lwy festiwalu w Gdyni powędrowały w ręce twórców filmu „Kos”, który opowiada o Tadeuszu Kościuszce. Bohater powraca do Polski z USA, aby wzniecić tutaj powstanie przeciwko Rosjanom. To nie będzie łatwe zadanie, bo dogadać się z jaśnie wielmożną szlachtą, która woli śpiewy i hulanki od walki o niepodległość, może okazać się wręcz niemożliwe. Paweł Maślona, razem ze scenarzystą Michałem A. Zielińskim, postać Kościuszki traktuje jako pretekst do opowieści o ówczesnej Polsce, która dzisiaj tak mocno rezonuje, że bez problemu odnajdziemy też odwołania do współczesności. Mocna i świetnie zagrana produkcja, które pokazuje, jak może wyglądać nowoczesne spojrzenie na kino historyczne. Zasłużona nagroda.

Właściwie konkurs 48. FPFF zdominowany był przez tytuły, które starają się rozliczyć z przeszłością. Echa działań komunistów wybrzmiewają z takich filmów jak „Doppelgänger. Sobowtór”, „Figurant”, „Różyczka 2” czy „Święty”. Każda z tych produkcji pochyla się nad czasem Polski Ludowej, gdy życie w ciągłym strachu oraz inwigilacja była normą. „Doppelgänger. Sobowtór” to zapis wewnętrznej konfrontacji szpiega, która zachłysnął się „zgniłym” Zachodem i musi we własnej głowie stoczyć bój o to, kim tak naprawdę jest. Z podobnymi kwestiami mierzy się bohater „Figuranta” Roberta Glińskiego, ze świetnym Mateuszem Więcławkiem w roli głównej. Za to sprawnie zrealizowany „Święty” Sebastiana Buttnego teoretycznie opowiada o kwestiach bardziej przyziemnych, ale jednocześnie przygląda się temu, jak komunistyczna bezpieka jest w stanie zniszczyć wszystko i każdego. „Różyczka 2”, chociaż jej akcja w większości osadzona jest we współczesności, to z kolei obraz radzenia sobie z własną tożsamością i mozolnego odkrywania, kim naprawdę się jest.