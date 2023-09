Gala 48. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. „Kos” ze Złotym Lwem! Zobacz zdjęcia z Ceremonii Zamknięcia święta kina

48. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni - Ceremonia Zamknięcia

Sobota 23 września 2023 r. to ostatni dzień 48. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Podczas Ceremonii Zamknięcia odbywającej się w Teatrze Muzycznym w Gdyni zostanie wręczone to, co najważniejsze: Złote Lwy. Transmisję z uroczystej gali zamknięcia 48. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni można oglądać w sobotę 23 września o godz. 18.55 na kanale TVP Kultura i TVP Kultura 2.