79. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego w TVP. Co oglądać?

Jak co roku, 1 sierpnia mieszkańcy stolicy zbiorą się na Placu Piłsudskiego, by śpiewać powstańcze piosenki i w ten sposób uczcić pamięć bohaterów Powstania Warszawskiego. Za sprawą transmisji, prowadzonej na antenach TVP, widzowie będą mogli zaśpiewać wraz z chórem i orkiestrą pod kierownictwem Jana Stokłosy takie utwory, jak m.in.: „Warszawskie dzieci”, „O chłopakach z AK”, „Hej chłopcy bagnet na broń”, „Warszawianka”.

Alina Janowska była wybitną aktorką, ale także jedną z bohaterek Powstania Warszawskiego. Gwiazda brała aktywny udział w tym patriotycznym zrywie i uczestniczyła w nim od początku do samego końca.…

Po zakończeniu koncertu, o godz. 22.05 w Jedynce zostanie wyemitowany film Jana Komasy - „Powstanie Warszawskie” , a o 23:40 premiera „Kurierki” - w reżyserii Marka Luzara. Obraz opiera się na prawdziwej historii Władysławy Krystyny Rzepeckiej, córki żołnierza AK Andrzeja Harata, która była kurierką Okręgu Śląskiego AK i mimo młodego wieku ryzykowała swe życie dla ojczyzny. W dramatycznych okolicznościach, jadąc przez 8 godzin w jednym przedziale z oficerem SS z kancelarii Hitlera, przewiozła do Warszawy walizkę wypełnioną dokumentami z Auschwitz, w celu przekazania ich kurierowi Polskiego Państwa Podziemnego, Janowi Karskiemu. Po przewiezieniu dokumentów do Warszawy, bohaterska kurierka została aresztowana przez gestapo i na 8 miesięcy osadzona w obozie w Mysłowicach, filii KL Auschwitz.

Z kolei pięć minut po północy, TVP2 pokaże kultowy „Kanał” w reżyserii Andrzeja Wajdy. Ten, wyróżniony Nagrodą Specjalną Jury na Festiwalu w Cannes, film przedstawia ostatnie chwile powstania, kiedy to grupka żołnierzy AK schodzi do kanałów, aby tą drogą przedrzeć się do miejsc, gdzie jeszcze bronią się powstańcy. Jednak u każdego włazu czuwają uzbrojeni Niemcy.

TVP Kultura o godz. 20:00 zaprasza na film Władysława Pasikowskiego, „Kurier”, opowiadający historię legendarnego kuriera Jana Nowaka-Jeziorańskiego. W TVP Historia o godz. 19:00 będzie można obejrzeć dokument „Umrzeć za Warszawę”, a w TVP Dokument o godz. 18:20 „Powstanie zwykłych ludzi” i o 20:30 archiwalną montażówkę - „Rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego”.