Program TV na Święta Wielkanocne. Co oglądać w Wielkanoc i Lany Poniedziałek?

Święta Wielkanocne to wyjątkowy czas. Przed nami Wielkanoc oraz Lany Poniedziałek, co oznacza, że swoje ramówki do świąt dostosowały też stacje telewizyjne. Sprawdźcie, co warto obejrzeć w Święta Wielkanocne w TV!

Program TV na Wielką Sobotę, 30.03.2024

Dokument opowiada historię rodziny, z której wywodzi się wyjątkowy człowiek - papież i późniejszy święty. Prezentując sylwetki członków rodziny Wojtyłów, film ma na celu pokazać, jak ważna jest rodzina. Głęboka więź powstaje dzięki zaufaniu i prawdzie, a wszystko jest przesycone miłością. Rodzina Wojtyłów uczy, że pozytywne związki i relacje kształtują całe nasze życie.

„Wojtyłowie. Drogi do świętości” - TVP 1, godz. 10:35 Utalentowane wokalnie dzieci spróbują zachwycić jurorów i publiczność w programie, który ma wyłonić osobę o największym talencie i najlepszym głosie. Uczestnicy mają od 8 do 15 lat. Na etapie przesłuchań w ciemno jurorzy wybierają najbardziej obiecujących aspirujących piosenkarzy i tworzą z nich drużyny. Następnie rozgrywany jest etap bitew na głosy. Najlepsi wokaliści i wokalistki zmierzą się w finale.

„The Voice Kids” - TVP 2, godz. 20:00

Ewa, szefowa ośrodka adopcyjnego, ze wszystkich sił stara się pomóc podopiecznym. Historia kobiety wyróżniającej się determinacją i altruizmem bawi, wzrusza i poucza. W bohaterkę wciela się Magdalena Różczka. Występują również m.in. Piotr Głowacki, Zbigniew Zamachowski i Danuta Stenka.

„1800 gramów” - TVN, godz. 21:45 Jedna z dwóch pasji, jakie zachowały się w całości, autorstwa Johanna Sebastiana Bacha. Powstała w ostatnim okresie jego twórczości, gdy zajmował stanowisko kantora przy kościele św. Tomasza w Lipsku, skomponowana na zamówienie rady miejskiej. Premiera odbyła się w 1724 r. w Wielki Piątek w kościele św. Mikołaja w Lipsku. Przed następnym wykonaniem dzieła w 1727 r. Bach opracował ją na nowo i ta wersja wykonywana jest do dzisiaj.

„Johann Sebastian Bach - Pasja według św. Jana BWV 245” - TVP Kultura, godz. 22:00

Program TV na Niedzielę Wielkanocną, 31.03.2024

Do rywalizacji na parkiecie przystępuje 12 par - gwiazdy i celebryci oraz najlepsi tancerze. Od uczestników oczekuje się sprawności fizycznej, poczucia rytmu i umiejętności szybkiej nauki kroków.

„Taniec z Gwiazdami. Dancing with the Stars” - Polsat, godz. 20:00

Helena usiłuje dowiedzieć się od Witolda dlaczego zmienił zdanie w sprawie ślubu Matyldy z Bodenem. Witold milczy, a sprawa staje się coraz bardziej tajemnicza. Rubin jeszcze bardziej upokarza zadłużonego u niego Witolda, bawiąc się z nim w "kotka i myszkę". Tymczasem umęczony Tadeusz Biliński dociera w swojej wędrówce do niewielkiego rosyjskiego miasteczka. Chowając się przed żandarmami trafia do podrzędnej spelunki, gdzie gra się na pieniądze. Szczęście mu nie sprzyja, za to poznaje Dobroliubowa, który ma wobec niego plan. Ada z coraz większym lękiem idzie do pracy w pałacu. Nic dziwnego. Rubin natarczywie przekracza intymne granice.

„Matylda” odcinek 4, TVP 1, godz. 20:20 Program, w którym pięciu rolników szuka miłości życia. Mają wszystko - dostęp do najnowszych technologii, ciekawą i pewną pracę, dach nad głową, przyzwoite zarobki oraz czas na rozwijanie pasji i zainteresowań. Do pełni szczęścia brakuje im tylko partnerki, która zechce dzielić z nimi radości i smutki dnia codziennego.

„Rolnik szuka żony” - TVP 1, godz. 21:20

Szymon pracuje jako lekarz. Choć wzdycha do niego pielęgniarka Pati, mężczyzna nie odwzajemnia jej uczuć. Zakochuje się od pierwszego wejrzenia w spotkanej na ulicy dziewczynie. Seria zbiegów okoliczności powoduje, że przypadkowi przechodnie tracą ze sobą kontakt. Tymczasem dziewczyna wpada w oko Leonowi, który dostał od rodziców ultimatum - albo się szybko ożeni, albo zostanie wydziedziczony.

„Dzień dobry, kocham cię” - TVP 1, godz. 22:30

Program TV na Lany Poniedziałek, 1.04.2024

Gwiazdy estrady wykonają przeboje m.in. z filmów: "Król lew", "Mała syrenka", "Tarzan", "Kraina lodu", "Nasze magiczne Encanto" i z najnowszej produkcji Walt Disney Animation Studios - "Życzenia". Wystąpią: Roxana Węgiel, Maciej Musiałowski, Natalia Piotrowska, Ada Szczepaniak, Oskar Cyms, Sound'n'Grace, Sara James, Andrzej Kozłowski, Kasia Łaska, Kuba Badach, Edyta Górniak, Kamil Bednarek, Andrzej Piaseczny, Kwiat Jabłoni i Sławek Uniatowski.

„Disney. Koncert spełnionych życzeń” - Polsat, godz. 20:00

Anastazja (Paulina Pytlak) ma 20 lat, jest uzależniona od komiksów, gorącej czekolady i zakochana w chłopaku z sąsiedztwa. Gdyby tylko mogła, porwałaby go na randkę albo na koniec świata. Niestety to tylko marzenia, bo od dziecka jest przykuta do wózka, a z otoczeniem porozumiewa się za pomocą specjalnego programu.

„Święto ognia” - CANAL+, godz. 21:00 W odcinku widzowie zobaczą efekt ankiety, której wyniki zmienią dotychczasowy układ par. Nie obędzie się bez konfliktów. Podczas plenerowego spotkania grupy Marta nieśmiało zapyta o plany związane z balem finałowym.

„Sanatorium miłości” - TVP 1, godz. 21:20

