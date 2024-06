Czadoman pokazał zdjęcia ze swojego ślubu! To tak wygląda bez swojego słynnego irokeza!

Tak wyglądał ślub Czadomana!

Czadoman, a właściwie Paweł Dudek to postać, którą z pewnością świetnie kojarzy wiele osób. Urodzony 8 lutego 1986 roku wokalista od wielu lat jest jednym z najpopularniejszych wykonawców muzyki disco polo, a jego hit „Ruda tańczy jak szalona” to już prawdziwy szlagier tego gatunku, który co weekend rozbrzmiewa na wielu domówkach w całej Polsce.