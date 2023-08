Czekanie dobiegło końca! „The Bear 2” już na Disney+ Krzysztof Połaski

Carmy i jego ekipa z baru The Original Beef of Chicagoland ponownie zawitali do Disney+! Wszystkie odcinki drugiego sezonu serialu „The Bear” są już dostępne na platformie. Przed jakimi wyzwaniami staną tym razem?