Dagmara Kaźmierska kiedyś i dziś. „Królowa życia” bryluje na parkiecie show „Taniec z gwiazdami”! Dlaczego wciąż nie odpadła? Zobacz!

6. odcinek „Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami” wywołał lawinę komentarzy. W programie pozostały już tylko pary od początku bardzo wysoko oceniane przez jury i para numer 8, której dotąd nie udało się jeszcze przekroczyć pułapu 23 punktów. Mimo to Dagmara Kaźmierska z Marcinem Hakielem przechodzą do kolejnych odcinków. Jak to możliwe? Przypominamy zasady według których liczone są głosy w programie - wyjaśnia Polsat.