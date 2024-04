Ile waży Dagmara Kaźmierska? W ostatnim czasie kilogramy poszły w górę!

Ile waży Dagmara Kaźmierska?

Dagmara Kaźmierska to postać, której raczej nikomu przedstawiać nie trzeba. Telewizyjna celebrytka dziś cieszy się sławą na całą Polskę i coraz to bogatszym medialnym dorobkiem. Największą popularność zdobyła jako główna gwiazda programu TTV „Królowe życia” . Można było ją zobaczyć także w słynnych „Pamiętnikach z wakacji” oraz razem z synem Conanem i przyjacielem Jackiem w show „Dagmara szuka męża” . Obecnie widzowie mogą podziwiać jej taneczne popisy z Marcinem Hakielem na parkiecie najnowszej edycji „Tańca z gwiazdami” .

Ci, którzy śledzą medialną karierę Dagmary Kaźmierskiej zdążyli się już przekonać do tego, że nie ma dla niej tematów tabu. Dawna „królowa życia” po raz kolejny udowodniła to w ostatnim wywiadzie dla serwisu Jastrząb Post, w którym zdradziła, jak obecnie wygląda sytuacja z jej... wagą. Okazuje się, że celebrytka, która w ostatnim czasie intensywnie trenuje do kolejnych występów w „Tańcu z gwiazdami” zamiast schudnąć, to przytyła o całe dwa kilogramy!