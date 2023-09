Danuta Martyniuk niczym rasowa modelka! Tak żona Zenona Martyniuka brylowała na pokazie mody

Danuta Martyniuk niczym rasowa modelka na pokazie mody

Tym pokazem spełniam swoje marzenie. Projektuję już od wieku lat, to był pierwszy zawód, który zdobyłam. Potem zajęłam się stomatologią, ale moda cały czas była dla mnie ważna. Po wielu latach wróciłam do projektowania. Dziś zobaczyliśmy suknie wieczorowe, a w rolę modelek wcieliły się kobiety, matki, żony& Chciałam pokazać, że każda z nas może wyglądać pięknie - powiedziała Marzena Kulesza.

W zabytkowym Pałacyku w Krotoszycach na Dolnym Śląsku odbył się pokaz sukni wieczorowych projektantki Marzeny Kuleszy. Uroczyste wydarzenie poprowadziła właścicielka kliniki La Perla Kalina Ben Sira, a wieczór uświetniły występy artystyczne m.in. aktorki i piosenkarki Joanny Moro. Na wybiegu w rolę modelek wcieliły się wyjątkowe kobiety, których życie nie jest związane z modelingiem. To matki, żony, kobiety uprawiające różne zawody, w różnym wieku i o różnych figurach. Był to świadomy wybór projektantki, która pragnie tworzyć kreacje dla wszystkich kobiet.

Kalina Ben Sira, właścicielka i Prezes Zarządu Kliniki La Perla, nie tylko poprowadziła cały wieczór, ale była też jednym ze sponsorów wydarzenia. Dolny Śląsk jest dla mnie bardzo ważny. Na tym wyjątkowym, pięknym obszarze mam trzy kliniki. Od 10 lat działa La Perla w Bolesławcu, od pięciu w Sosnówce koło Karkonoszy, a w Lubinie jest najmłodsza nasza klinika, która działa od półtora roku. Lubin i Bolesławiec to kliniki typowo skoncentrowane na medycynie estetyczna i technologii hi-tech, czyli odmładzaniu mniej lub bardziej inwazyjne, a w Karkonoszach w Sosnówce mamy Spa, czyli zabiegi relaksacyjne, ale także medycynę estetyczna i hi-tech - powiedziała Kalina Ben Sira.

Wśród gości i partnerów wydarzenia pojawiła sią także marka "La..mu" Mery i Roberta Fajstów. "La..mu" podbija zagraniczne rynki, a ostatnio została zaproszona na Fashion Week do Nowego Jorku. Cieszymy się, że zostaliśmy zauważeni i zaproszenie na Fashion Week do Nowego Jorku. Jesteśmy pod bardzo dużym wrażeniem tego miejsca. Oczarowała nas zwłaszcza różnorodność, które tam jest atutem, a nie problemem. "La..mu" zostało bardzo pozytywnie odebrane przez amerykański rynek modowy. Działamy tam już od ponad roku, a teraz stawiamy na ekspansję. Amerykankom podobają się zwłaszcza to, że nasze kolekcje są casualowe, dla kobiet w każdym wieku i na każdą okazję - powiedział Robert Fajst.

Warto dodać, że ten wyjątkowy wieczór odbył się w Pałacu w Krotoszycach w Karinie Wygasłych Wulkanów, który datuje się na 1600 rok. Pałac otoczony jest wspaniałym parkiem ze starodrzewem i stawem.

