Tak wygląda narzeczony Emilii Saneckiej z „Daj To Głośniej”. Tobiasz Hes lada chwila zostanie mężem pięknej gwiazdy disco polo! Karol Gawryś

Jakiś czas temu Emilia Sanecka dołączyła do grona najpopularniejszych muzyków disco polo. Piękna wokalistka to nie tylko liderka popularnego zespołu „Daj To Głośniej”, ale także narzeczona Tobiasza Hesa, z którym występuje razem na scenie! Jak wygląda i co wiadomo o ukochanym piosenkarki?