Don Vasyl mieszka w luksusach! Zaglądamy do pałacu króla cygańskiej muzyki

Jak mieszka Don Vasyl?

Don Vasyl to legenda cygańskiej muzyki. Przez całe lata swojej działalności wypracował sobie status animatora kulturalnego polskich Cyganów, który na scenach całego kraju prezentuje oraz promuje kulturę romską. Nie ma w tym niczego dziwnego, bowiem ze sceną Don Vasyl jest związany od... 12. roku życia!

Don Vasyl urodził się 10 kwietnia 1950 roku i naprawdę nazywa się Wasyl Szmidt, aczkolwiek do 1989 roku posługiwał się imieniem i nazwiskiem Kazimierz Doliński. Don Vasyl urodził się w Łodzi w Arturówku, w Lesie Łagiewnickim, bowiem właśnie to miejsce znajdowało się na drodze cygańskiego taboru. Don Vasyl miał okazję wychowywać się u boku cygańskiej poetki, Papuszy. Od 1984 roku Don Vasyl śpiewa z własnymi zespołami, co przyniosło m największą sławę, a także jest pomysłodawcą Międzynarodowego Festiwalu Piosenki i Kultury Romów.