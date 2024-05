„Chłopaki do wzięcia”. Rambo już nie musi szukać miłości. Właśnie pokazał nową ukochaną!

Kim jest Rambo z „Chłopaków do wzięcia”?

W poprzednim sezonie programu „Chłopaki do wzięcia”, widzowie mieli okazję poznać Stacha, znanego również jako „Rambo”. Rambo to 55-letni mężczyzna, który choć mieszka w Bogatyni, to przez swoją pracę zawodową częściej przebywa w Czechach. Stachu, podobnie jak i inni uczestnicy, zgłosił się do „Chłopaków do wzięcia” w nadziei na to, że udział w produkcji Polsat Play pomoże mu w znalezieniu miłości po tym, jak przed laty przeżył potworną tragedię.