„Chłopaki do wzięcia”. Bandziorek przyłapany w objęciach tajemniczej piękności! Co się stało z jego narzeczoną? Redakcja Telemagazyn

W najnowszym sezonie programu „Chłopaki do wzięcia” widzowie nie mogą narzekać na nudę. Nie mała w tym zasługa Bandziorka, który w najnowszych odcinkach programu bawił się w najlepsze z pewną tajemniczą pięknością. Co na to jego narzeczona?