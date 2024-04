„Chłopaki do wzięcia”. Samochód Stefana to niezły przypał! Niejeden wstydziłby się do czegoś takiego wsiąść

Komiczny samochód Stefana z „Chłopaków do wzięcia”

Widzom programu „Chłopaków do wzięcia” z pewnością nie trzeba przedstawiać Stefana. Mężczyzna wraz ze swoją siostrą Kariną już od ładnych kilku lat regularnie pojawia w produkcji Polsat Play, gdzie oboje wspierają się w poszukiwaniu miłości. Karina i Stefan dali się poznać widzom jako wyjątkowo ze sobą zżyty duet, co swego czasu wywoływało spore kontrowersje wśród niektórych fanów programu, którzy twierdzili, że ich relacja jest zbyt zażyła jak na brata i siostrę. Mimo to rodzeństwo do dziś cieszy się ogromną sympatią telewidzów, którzy chętnie śledzą ich losy.

W nowym sezonie „Chłopaków do wzięcia” widzowie ponownie mieli okazję zobaczyć Stefana, który w ostatnich odcinkach gościł u Agnieszki, która od pewnego czasu jest szczęśliwą mamą. Jako, że Agnieszka i Stefan mieszkają od siebie ładny kawałek drogi, Stefan postanowił przybyć do niej samochodem. I to jakim samochodem!