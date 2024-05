„Złoty chłopak” odcinek 181. Seyran i Suna ustalają, kto stoi za skatowaniem Kazima! Orhan planuje ucieczkę z kraju! [STRESZCZENIE ODCINKA] Redakcja Telemagazyn

Przed nami 181. odcinek tureckiego serialu „Złoty chłopak”. Seyran i Suna kłócą się w szpitalu i dochodzi do rękoczynów, ale szybko dochodzą do porozumienia. Szybko też ustalają, kto stoi za wynajęciem zbirów i skatowaniem ich ojca. Ferit przysięga Seyran, że jest po jej stronie, ale to nie jest do końca prawda... Sprawdźcie, co jeszcze wydarzy się w 181. odcinku „Złotego chłopaka”.